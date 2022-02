Landelijk was de stijging in het aantal geboortes in de provincie Noord-Brabant het grootst (9 procent meer dan het jaar ervoor). Ook Friesland en Limburg noteerden stijgingen van meer dan zeven procent. In Utrecht, Limburg, Noord-Brabant, Noord-Holland, Gelderland en Flevoland was sprake van het hoogste aantal geboortes in tien jaar tijd. In driekwart van de gemeenten werden vorig jaar meer baby's zijn geboren dan in 2020.