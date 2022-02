Gert S. en OM allebei in hoger beroep in rechtszaak rondom brandstichting en oplichting

De rechtbank achtte bewezen dat S. in totaal bijna 500.000 euro achterover had gedrukt. Zonder medeweten of instemming van de aandeelhouders onttrok hij twee keer een zeer aanzienlijk bedrag aan het bedrijf voor privédoeleinden of voor zijn eigen transportbedrijf. In de boekhouding deed hij voorkomen dat het geld werd gebruikt voor de bedrijfsvoering, stelde de rechtbank.