Wie koopt de 50 hectare vruchtbare grond met vervallen boerderij bij Cothen?

Kan het gebied dan ook in handen vallen van een grote projectontwikkelaar en een golfbaan of vakantiepark worden? "Die kans is klein, want dat ligt niet in lijn met de omgevingsvisie van de gemeente Wijk bij Duurstede. Ook zou dan het bestemmingsplan gewijzigd moeten worden. Daarom hopen we binnenkort op duidelijkheid en gaan we graag rond de tafel met de provincie."