Struikel je over de molshopen? Dit is wat je kunt doen

In het Krommerijnpark richting stadion Galgenwaard staan allerlei attributen om mee te trainen tussen de molshopen. Even je conditie op peil brengen is nu lastig, maar toch gaat de gemeente de mollen niet laten vangen. Anne Nijs is stadsecoloog bij de gemeente en vindt de mol een nuttig beestje. "Het is juist een heel goed teken dat er mollen zijn. Dat betekent dat het niet te nat en ook niet te droog is en dat er heel veel wormen in de grond zitten."