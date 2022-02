Medewerkers Ferm Werk Woerden: 'Wel degelijk sprake geweest van seksueel grensoverschrijdend gedrag'

WOERDEN - Was er tóch van alles mis bij Ferm Werk in 2020? Meerdere (ex)medewerkers van dat bedrijf in Woerden hebben zich de afgelopen dagen gemeld bij RTV Utrecht met verhalen over seksueel grensoverschrijdend gedrag in 2020. Ze voelen zich niet gehoord door de gemeente. Die zei vorige week dat er destijds niets is gekomen uit een onderzoek naar deze misstanden. Dat kan niet kloppen, zeggen meerdere bronnen. Ze deden zelf pogingen om dergelijke misstanden aan de kaak te stellen maar daar hoorden ze niets over terug. Daarom trekken ze nu aan de bel.