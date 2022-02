Syrische statushouders in achterstandswijken het vaakst in armoede

Volgens onderzoeker Hans Bellaart van het Utrechtse Verwey-Jonker instituut is het zorgelijk dat Syrische statushouders vaker in armoede leven dan andere groepen. "Rond 2016 zijn ze in grote groepen naar Nederland gevlucht. Ze moeten hun plek in de samenleving nog vinden en juist in deze groep is veel werkloosheid", vertelt Bellaart op Radio M Utrecht.