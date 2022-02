Toch een Yad Vashem-onderscheiding voor kardinaal De Jong

Eijk trok bijna vier jaar geleden de aanvraag voor De Jong in omdat er vermoedens waren geuit dat zijn naaste medewerker Felix van de Loo zijn neef Wilhelm van de Loo wilde redden van het vuurpeloton. Wilhelm was een beruchte SS'er en Felix zou zijn netwerk hebben gebruikt om te voorkomen dat zijn neef ter dood werd veroordeeld. In verband met dit verhaal kwam de cruciale vraag op of kardinaal De Jong hierbij betrokken was.