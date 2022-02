Oranje Fonds bestaat twintig jaar: 'We hebben veel geleerd over wat er allemaal gebeurt in Nederland'

Het Oranje Fonds heeft inmiddels zo'n honderdduizend initiatieven gefinancierd door heel Nederland en in het Caribisch gebied. "En we hebben gerealiseerd dat er heel veel kennis is hoe je dingen kunt aanpakken. Die kennis zijn we bij elkaar aan het brengen en we verbinden projecten met elkaar zodat ze van elkaar kunnen leren. Dus langzamerhand zijn we doorontwikkeld als fonds", aldus Jetten.