Vreemdeling drong huis van bejaarde Utrechtse vrouw (84) binnen en probeerde haar te verkrachten

Na twee weken hechtenis werd de verdachte in vreemdelingenbewaring genomen in Rotterdam. Hij zit nu ter observatie in het Pieter Baan Centrum. Het rapport van de psycholoog en de psychiater die hem daar onderzoeken is pas over twee maanden gereed. Gedetailleerde onderzoek van de dna-sporen die bij het slachtoffer zijn gevonden, is door drukte bij het Nederlands Forensisch Instituut pas over drie maanden klaar.