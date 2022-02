Meisje (17) vast voor pinpasfraude in heel Nederland; Cothense vrouw verloor 5000 euro

In november besteedde Opsporing Verzocht aandacht aan de zaak. Te zien was dat de verdachte voor ongeveer 18.000 euro met bankpassen pinde. De slachtoffers kwamen uit Nieuw- en Sint Joosland, Hengstdijk (provincie Zeeland). Tijdens het onderzoek kwamen daar nog drie andere zaken bij, onder meer die van de 81-jarige vrouw uit Cothen. De dader pinde in augustus 5000 euro van haar rekening. De andere twee zaken speelden in Nijmegen en Hoogwoud, waarbij in totaal 12.000 euro werd buitgemaakt.