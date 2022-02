Alle hens aan dek voor de eenden: 'Hun nesten zijn een snackbar voor jagende dieren'

De broedkorven slaan zo aan dat wethouder Rein Kroon er een in ontvangst neemt. In totaal hebben Heidi en Wilco er al zo'n tweehonderd neergezet. Maar het kan altijd meer. "Mensen die in woonwijken wonen kunnen ook meedoen", zegt Heidi. "Ze kunnen ook komen bij vijvertjes bij bejaardenhuizen of bij scholen. Het is prachtig om te volgen als er een eend in gaat. Die eieren zien uitkomen, daar doe je het voor."