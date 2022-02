Vacatures in de mail en op de mat: horecastudenten zijn razend populair

Werken en studeren tegelijk, dat kunnen de studenten hier in Amersfoort wel. Bij Leerhotel Het Klooster combineer je theorie met de praktijk, door drie dagen in de klas door te brengen en twee dagen in het restaurant of de keuken. Naast de opleiding hebben de meeste studenten ook een bijbaan in de horeca. "Ik werk ook in een pannenkoekenrestaurant in Soest", vertelt de 19-jarige Demy Gleijm. Er wordt haar van alles aangeboden aan extra vacatures, terwijl het in het restaurant al druk genoeg is.