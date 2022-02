Mogelijk sprake van institutioneel racisme bij boa's in Utrecht

Klachten over racisme en discriminatie kunnen ook worden ingediend bij Art.1 Midden Nederland, het expertisecentrum voor gelijke behandeling en tegen discriminatie voor inwoners van de 26 gemeenten in de provincie Utrecht. Het instituut ziet al jaren het aantal klachten over racisme en discriminatie toenemen.

Directeur Bernice Calmes zat in de begeleidingscommissie van het onderzoek en bracht aan de hand daarvan een advies uit aan de gemeente. In haar aanbevelingen adviseert Calmes de gemeente onder meer om zelf een definitie van institutioneel racisme te bedenken. "Als je de definitie van een ander overneemt, is die niet altijd 1-op-1 toepasbaar op wat je zelf doet."

Ook wil ze dat het intern binnen de gemeente makkelijker wordt om een melding te doen en moeten ook inwoners die klachten hebben de gemeente eenvoudiger weten te vinden. Verder wil Calmes dat de gemeente met een "meerjarig onderhoudsplan" om ervoor te zorgen dat er regelmatig over de aanpak van racisme en discriminatie wordt gesproken.

Ondanks de verbeterpunten is Calmes behoorlijk positief over de gemeente. "Het is naar mijn weten voor het eerst dat een overheidsinstantie op deze manier naar zijn eigen processen en procedures kijkt. Het is echt pionierswerk. Utrecht is wat dit betreft echt een voorbeeldgemeente."