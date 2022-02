In Mijdrecht komen woningen op sportvelden: 'Wij ontvangen een aanmerkelijke som geld'

De voetbalclub wilde in eerste instantie veld 7, in een hoek van het complex, van de hand doen. Daar had de gemeente niks aan, maar velden 3, 4 en 5 wel. Drie velden minder, in plaats van één. Is dat niet te veel? "We krijgen er één extra terug, dus per saldo leven we er één in", zegt de voorzitter. Bovendien krijgt veld 7 kunstgras en komt er verlichting. De velden zijn dus vaker en langer bespeelbaar, de capaciteit blijft gewaarborgd.