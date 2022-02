Topdrukte bij Utrechts Hudsonlab vanwege hoge aantal coronabesmettingen, capaciteit verder uitgebreid

Het laboratorium aan de Hudsondreef analyseerde gisteren zo'n 17.000 coronatests, maar de verwachting volgens Unilabs Nederland is dat dit aantal komende dagen stijgt naar 30.000 . En daarom wordt de capaciteit nóg verder uitgebreid. "Vorig jaar konden we 20.000 coronatests verwerken, in die periode hebben we dat aantal maar enkele keren gehaald. Daarna was er een forse dip, maar nu zitten we juist in een enorm stijgende lijn", vertelde Wim Knol van Unilabs op Radio M Utrecht.