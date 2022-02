Het gebied was vroeger een kantooromgeving, maar het is deels getransformeerd in een woonwijk. In het gebied zijn veel parkjes, zoals het Hommelbosje, en een aantal parkeerplaatsen. Om die parkeerplaatsen was in het verleden al veel te doen. De nieuwe bewoners mogen er niet parkeren. Het college wil vooral bewoners in de stad zonder auto en dus krijgen zij geen parkeervergunning. Het Hommelbosje is een klein historisch restant van landgoed Welgelegen. Er staan een paar heel oude bomen.