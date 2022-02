Vluchtelingen doen vrijwilligerswerk in kringloopcentrum Zeist: 'Die komt wel op z'n pootjes terecht'

Makkelijk was dat niet. Najim (20) is één van de medewerkers in de winkel in Zeist. Hij begon in het magazijn en zit nu vaak op de bovenverdieping om te naaien. "Ik maak kleine tasjes van oude gordijnen", vertelt hij in het Engels. "Ik wil Nederlands leren. Eigenlijk wil ik graag een beurs krijgen zodat ik naar de universiteit kan, maar dat is erg moeilijk. Ik heb een paar keer geprobeerd om hier te komen werken, maar dat kon door de regels niet zomaar. Bij de derde poging is het gelukt."