Provincie Utrecht grootste coronabrandhaard van Nederland

PROVINCIE UTRECHT - Nederland is voor de twaalfde week op rij helemaal donkerrood op de Europese gezondheidsdienst ECDC. De provincie Utrecht is de grootste brandhaard geworden. Daar zijn in de afgelopen twee kalenderweken 73.754 positieve tests geregistreerd. Dat komt neer op 5591 gevallen op elke 100.000 inwoners. Anders gezegd: één op elke achttien Utrechters bleek besmet. Dat is een nieuw Nederlands record.