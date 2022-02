Huard: "Het is een half miljoen keer bekeken in de week dat het erop kwam. Het is via het Amerikaanse magazine Glamour gegaan. Zij hadden naar aanleiding van een video een mailtje gestuurd of ze me konden interviewen. En toen belandde ik in een Zoom-interview met Glamour, maar toen bleek zij (Camila Cabello) daar te zitten en ging ze op mijn video reageren. Zij inspireerde mij om een uitstapje te maken, maar zij liet in een video weten dat ik haar inspireerde."