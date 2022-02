Kockengen doneert massaal aan getroffen gezin van brand: 'Als er ergens nood is, moet je helpen'

Gelukkig krijgt Vernhout massale steun van zijn dorpsgenoten. Willem Boele, die een paar huizen verderop woont, twijfelde geen moment en startte direct na de brand samen met zijn vrouw en dorpsgenoten een inzamelingsactie. "Het is eigenlijk een sociale gedachte in Kockengen. Als er ergens nood is dan moet je helpen. Dan moet je dat niet aanvaarden en zeggen van: nou, het is gebeurd, laat maar zitten. Nee, dan moet je echt je handen uit de mouwen steken en een actie opzetten. Dat hebben we hier in Kockengen altijd gedaan."