Doden op Leusdense Sovjet Ereveld hebben voor het eerst sinds 1948 naam op hun grafsteen

In de afgelopen twintig jaar zijn honderden namen en andere gegevens opgespoord door met name Remco Reiding, directeur van het ereveld. Op het Sovjet Ereveld liggen 865 oorlogsslachtoffers uit de voormalige Sovjet-Unie begraven. Het is de enige erebegraafplaats voor Sovjet-slachtoffers van de Tweede Wereldoorlog in Nederland.