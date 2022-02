Molenaar Piet zet alle zeilen bij en vraagt hulp aan bestuurders op de A2

In de vorige eeuwen was de molen dé machine om de polder droog te houden. Ook vandaag de dag doet de molen het nog uitstekend, vertelt Schiereck. "Als het goed waait gaat er 30.000 liter per minuut uit." Hij wijst naar de snelweg. "Er komt weleens zo'n tankwagen langs, daar zit 30.000 liter uit. Dat pomp ik dus in één minuut uit de polder de Angstel rivier in."