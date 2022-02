OM: Verdachte van harddrugshandel verkocht politieinformatie voor plannen van moordaanslag

In een andere chat zou de man iets hebben gezegd over twee pistolen die hij op een zeker moment in zijn bezit heeft gehad. Toen de verdachte vorig jaar door een arrestatieteam thuis in Wijk bij Duurstede werd aangehouden, werd er niets gevonden. Volgens de officier van justitie had de man een vermoeden dat de politie hem op het spoor was en leek hij zijn arrestatie af te wachten.