Onderzoekers van het CBS verwachten dat gemeenten dit jaar 4,8 miljard euro zullen binnenhalen aan deze belasting voor eigenaars van gebouwen. Dat is 4,4 procent meer dan was begroot in 2021. Ook is de stijging iets groter dan de gemiddelde jaarlijkse stijging van de ozb over de afgelopen tien jaar van 4 procent. De stijging is wel minder groot dan de 5,8 procent die in 2021 werd genoteerd.