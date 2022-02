Oppositie IJsselstein: 'Gemeente moet veel beter luisteren naar inwoners'

Jeroen Caré zit in één van de bewonersgroepen die zich uitspreken over de plannen die de gemeente uiteengezet heeft in de Nota van Uitgangspunten voor het gebied Lagebiezen. Tijdens de commissievergadering in januari hebben bewoners van zich laten horen en uiteindelijk is de nota niet doorgegaan naar de raadsvergadering van vanavond. Dat was een opluchting voor Jeroen, maar hij is er nog niet gerust op dat vanaf nu de bewoners wél goed betrokken worden: "Er is vanuit de gemeente geen actief beleid om bewoners bij de bouwplannen actief te betrekken. Sterker nog, je wordt steeds op afstand gehouden."