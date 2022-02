Zeg maar dag tegen de muskusrat: wéér minder knagers langs de Lek (en dat is veiliger)

Hij geeft toe dat muskusratten er misschien lief uitzien, maar ze eigenlijk "best een gevaar" kunnen zijn. "Ja, voor je het weet heb je een breukje in een dijk en gaat het mis met het water. Zeker in Vijfheerenlanden, waar je over de waterkanten struikelt, is dat het geval. Toen ik hier in de jaren 90 begon, ving ik er dus zo'n 5000 per jaar. En wat denk je van vorig jaar? Slechts drie!"