Doorbraak in brandbom-zaak Nieuwegeinse fruithandel: mogelijk link met drugs in België

Begin augustus werd in de Belgische haven 3500 kilo coke gevonden in een container vol bananen uit Colombia. De lokale politie nam de drugs in beslag, het fruit werd vervolgens naar het bedrijf op industrieterrein Laagraven in Nieuwegein. "Uit onderzoek is een zeer reëel scenario naar voren gekomen dat de cocaïnehandelaren hebben gedacht dat de coke zou zijn doorgeleverd aan het bedrijf in Nieuwegein", zegt de politie.