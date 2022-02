Doek valt voor oude flats Thomas à Kempisplantsoen in Utrecht

Het plan omvat de sloop van 178 verouderde sociale huurwoningen. Daarvoor in de plaats komen ongeveer 350 sociale huurwoningen en woningen in de categorie middenhuur. Wat vooral opvalt aan het plan is dat de drukke Thomas à Kempisweg verdwijnt. Het is één van de wegen naar het kruispunt dat bekend staat als de Majellaknoop of de Koffieknoop. De vierbaansweg maakt plaats voor een parkje. Het verkeer wordt in de toekomst om de wijk heen geleid. Verder wordt er betaald parkeren in het gebied ingevoerd en wordt er ingezet op "langzame deelmobiliteit" zoals fietsen, e-bikes en scooters.