Utrechtse Maliebaan wordt een promenade, raad besluit tegen voorkeur bewoners

Over de Maliebaan is de afgelopen jaren veel gediscussieerd. Het probleem vormt de kruising tussen de Maliebaan en de Burgemeester Reigerstraat en de Nachtegaalstraat. In de spits staan daar vaak fietsfiles, de stroom fietsers richting Universiteitswijk De Uithof wordt opgehouden door de verkeerslichten. Dat er iets aan die kruising moet gebeuren, daar is vriend en vijand het over eens. Maar de oplossing van wethouder Lot van Hooijdonk (GroenLinks) wordt door maar weinig mensen buiten de raad gesteund.