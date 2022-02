Voetbalclubs voeren actie om hun stadions vol te krijgen

Vorige week werd in de Keuken Kampioen Divisie voor het eerst in ruim twee maanden weer met publiek gespeeld. Dit weekend keert het publiek ook terug in de Eredivisie. FC Twente heeft na overleg met supporters en sponsoren besloten om het stadion dicht te houden. De club uit Enschede wil de Grolsch Veste pas weer openen als in ieder geval alle seizoenkaarthouders en sponsoren naar binnen kunnen. Ook Go Ahead Eagles overweegt het stadion dicht te houden zolang slechts een derde van de capaciteit gebruikt mag worden.