Kieslijst Utrechtse gemeenteraadsverkiezingen definitief: op deze partijen kun je stemmen

Erwin Lensink had zich ook aangemeld voor de verkiezingen. Lensink is beter bekend als de waxinelichtgooier. Hij is veroordeeld voor het gooien van een voorwerp naar de Gouden Koets, met daarin Koningin Beatrix. Lensink woont niet in Utrecht, en heeft ook niets met de politiek in de stad. Desgevraagd liet hij eerder deze week aan RTV Utrecht weten dat hij meer openbare toiletten wil in de stad. Om mee te mogen doen aan de verkiezingen moeten dertig inwoners van de stad een zogenoemde ondersteuningsverklaring ondertekenen en inleveren op het stadskantoor. Bij de lijst van Lensink is geen enkele ondersteuningsverklaring ingeleverd, en dus werd zijn inschrijving door het centraal stembureau geweigerd.