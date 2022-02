Ook Eric Beerhorst, een van de schippers van 'Veerpont de Aa', ziet niets in het schrappen van het pontje dat hij dagelijks heen en weer vaart. "Het pontje heeft een maatschappelijke functie en de reden dat ze 'm nu uit de vaart willen halen is een drogredenering", legt hij uit. "Ze zeggen dat het om de veiligheid gaat, maar de veiligheid is hier gewoon niet in het geding. We zijn allemaal ervaren schippers, we hebben een radar aan boord van de pont en we varen niet op tijd. Er is geen haast dus als er een schip komt. Er is geen enkele reden om voorlangs te gaan. Dus dan wachten we."