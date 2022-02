Hoofddeksels met koninklijke allure op kasteel Groeneveld

BAARN - Je ziet ze op prinsjesdag, bij koninklijke bruiloften en nu in Baarn. De hoeden van ontwerpster Herma de Jong. Ze heeft haar atelier op een bijzondere plek, in een van de zalen van Kasteel Groeneveld. Ze is artist in residence, dat houdt in dat ze op het kasteel ook tentoonstellingen organiseert, samen met andere kunstenaars. Herma: "Ik ben zo vereerd dat ik hiervoor gevraagd ben. Het uitzicht is geweldig en ik word ook geïnspireerd door de seizoenen en door bijvoorbeeld de schaduwwerking in bladeren."