B. zou via social media jonge vrouwen in Nederland hebben geronseld om naar het kalifaat te komen, was getrouwd met drie kopstukken van IS en bood wapens aan in een chatgroep. "Ze was een echte IS-vrouw, precies zoals de moordende en nietsontziende organisatie ze nodig had", stelde de officier van justitie. "Ze is vol overtuiging afgereisd om de gewapende strijd in Syrië te steunen."