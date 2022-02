Ook Abdel, afkomstig uit Syrië, is een fanatiek sporter. "Voetbal, zwemmen, paardrijden... ik vind het allemaal leuk. In Syrië is dat gratis", lacht hij. Nu hij in Utrecht woont, wil hij graag weer paardrijden. In de 21-jarige Steffie heeft hij daarin zijn ideale buddy gevonden. "We zijn al een keer samen naar de manege geweest en hebben op het paard van mijn nichtje gereden."