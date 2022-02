Utrechtse lijsttrekkers tekenen 'vogelhuisakkoord'

Volgens Ruud is het niet alleen belangrijk voor de natuur en biodiversiteit dat er meer aandacht voor komt. "Het is vooral belangrijk voor mensen zelf. Het is fijn om in een natuurrijke omgeving te wonen, het is ook goed voor kinderen om te spelen in natuur. Het blijkt zelfs dat immuunsystemen van mensen verbeteren als er natuur is. Het dempt agressie en het is goed voor de sociale cohesie. Het is voor alles goed, daar zijn we van overtuigd", zegt hij.