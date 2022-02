Omwonenden Paleis Soestdijk weigeren inspraak: 'Het heeft toch geen zin'

Een meerderheid van de gemeenteraad in Baarn heeft in september ingestemd met de plannen voor Paleis Soestdijk. Sindsdien is gewerkt aan een nieuw bestemmingsplan voor het landgoed. Daarin moet van de raad nog wel veel aandacht worden besteed aan de verkeerssituatie. In het dorp, maar ook in de gemeenteraad leven veel zorgen over de doorstroming en veiligheid, als het paleis straks vele duizenden bezoekers per jaar verwacht. Aankomende woensdag wordt het bestemmingsplan in de gemeenteraad van Baarn besproken.