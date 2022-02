De tentoonstelling Schurend paradijs in KAdE is de aftrap van bijna honderd activiteiten in Amersfoort. KAdE heeft twaalf kunstenaars uitgenodigd om zich te verdiepen in de maakbare wereld, een utopisch ideaal uit de modernistische tijd van Mondriaan. In de Elleboogkerk in Amersfoort, op loopafstand van Kunsthal KAdE, is een tweede tentoonstellingslocatie geopend.