Zware windstoten, stormschade en regenplassen op de snelweg: KNMI waarschuwt met code geel

In het Zeeuwse Vlissingen is vanmorgen een windsnelheid van 102 kilometer per uur (9 Beaufort) gemeten. Daardoor is officieel de tweede storm van 2022 een feit. In tegenstelling tot storm Corrie van afgelopen maandag heeft deze geen naam gekregen. Dat gebeurt pas wanneer in Nederland, het Verenigd Koninkrijk of Ierland code oranje wordt afgekondigd. De volgende stormnamen op de alfabetische lijst zijn Dudley, Eunice en Franklin.