Skilessen populair na twee coronawinters: 'Het is wel weer even wennen'

PROVINCIE UTRECHT - In de skihal van SnowSportCenter in Utrecht staan de banen vol met leerlingen. Het is een grauwe natte dag en de stromende regen klinkt op het dak van de hal. Maar de leerlingen die hier op de baan staan, zijn in gedachten al in Zwitserland of Oostenrijk. Na twee coronawinters, kan er eindelijk weer geskied worden. "Elk jaar gaan we op skivakantie, maar vorig jaar niet door corona", zegt de 14-jarige Noor. "Ik heb er weer heel veel zin in."