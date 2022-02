Utrecht paradijs voor dieven e-bikes

De Nationale Politie registreerde vorig jaar in totaal 22.593 aangiftes van een gestolen e-bike. Dat is een kwart meer dan in 2020 en driekwart meer dan in 2019. In de meeste gevallen werden de elektrische fietsen op straat meegenomen. Ongeveer 1900 keer braken dieven in of gebruikten ze zelfs geweld om een elektrische tweewieler te bemachtigen.