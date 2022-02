Klimaatactivisten bezetten terrein van pensioenfonds in Zeist, al tiende actie

Klimaatorganisaties demonstreren regelmatig bij het pensioenfonds. Dit is de tiende actie van Extinction Rebellion (XR) en Christian Climate Action (CCA) bij PFZW. "Met deze geweldloze blokkade zorgen we ervoor dat mensen hier niet naar binnen kunnen om het schadelijke beleggingsbeleid van PFZW voort te zetten. Het is misschien even vervelend, maar de klimaatcrisis is een zaak van leven of dood", zegt woordvoerder Cor Burger van Extinction Rebellion. "Zodra PFZW aan onze eis voldoet, zijn we weer vertrokken."