De crossbaan is een goede manier om de kinderen klaar te stomen voor de vele mountainbikeroutes in de omgeving. "Ze zijn nog te jong om zelfstandig op het mountainbikeparcours te fietsen. Daar moet je ook een rustig moment voor zoeken, want het is erg druk in het bos. Hier leren ze het zelfstandig, waardoor ze voorbereid worden op de langere routes in het bos. Dat is echt mooi om te zien", zegt Marlinde.