Zorgen na dodelijke steekpartij in Oudewater waarbij 9 Polen zijn opgepakt

Harold van der Weide had jarenlang een uitzendbureau voor Poolse arbeidsmigranten. Hij kent de gemeenschap goed. "Ik vind niet dat er sprake is van een groot probleem. Wat er dit weekend gebeurde, is natuurlijk verschrikkelijk." Toch denkt hij niet dat het een typisch Pools probleem is. "Je ziet dit in heel Nederland gebeuren. Ik ben altijd heel blij met ze geweest, het zijn harde werkers. Topjongens. En natuurlijk zitten er altijd slechte tussen, maar dat is in elke doelgroep."