Minister Wiersma op bezoek bij Ouders en Onderwijs in Utrecht: 'Het zijn ingewikkelde situaties'

"Het was eigenlijk best spannend", zegt Wiersma na afloop. "Het zijn ingewikkelde vragen, vooral ingewikkelde situaties. Het gaat om mensen die al heel lang met iets worstelen, en dit nummer bellen om advies te vragen. Het is soms als ouder best een zoektocht om erachter te komen waar je terecht kan dus het is heel fijn dat er een plek voor jou is."