OM eist tot 12 jaar cel voor verdachten martelcontainer, zaak tegen ernstig zieke Utrechter Robin van O. uitgesteld

UTRECHT - In de zaak rond de zogenoemde martelcontainer in het Brabantse Wouwse Plantage heeft het Openbaar Ministerie celstraffen geëist tot twaalf jaar. De hoogste eis was voor hoofdverdachte Roger P. (50), volgens het OM "de onbetwiste leider" van de even bizarre als griezelige criminele onderneming. Een andere hoofdverdachte in de zaak is de 41-jarige Robin van O. uit Utrecht. Hij hoorde vandaag geen strafeis. Zijn zaak is uitgesteld omdat hij ernstig ziek is.