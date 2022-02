Run op openingsactie Utrechtse nachthoreca: 'Alle kaarten zijn weg, het leeft heel erg'

"De meeste Utrechtse ondernemers steunen de protestactie", zegt Shaked Franke, die als Nachtcoördinator in Utrecht overlegt met de sector. "Maar niet iedereen is in de positie om zaterdag open te gaan. Sommige ondernemers moeten echt rekening houden met buren, zitten in een subsidie- of vergunningstraject of vinden het gewoon te spannend om de relatie met de gemeente toch een beetje onder druk te zetten. Ook daar is begrip voor onderling."