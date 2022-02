Nieuwkomer EenUtrecht: 'De Utrechter voelt zich niet meer gezien in de stad'

In het programma Stadhuisplein kregen drie partijen de mogelijkheid zich te presenteren aan de Utrechtse luisteraars. Aan het debat deden twee landelijke partijen mee; het Belang van Nederland (BVNL) en de Piratenpartij. De nieuwe partij Een Utrecht is puur lokaal. De partij is opgericht door sociaal ondernemer Gert Dijkstra. Het viel hem de afgelopen jaren steeds meer op dat Utrechters gefrustreerd raken door de in zijn ogen falende inspraak. "Het gaat niet goed, het is de afgelopen acht jaar behoorlijk achteruit gekacheld", zei Dijkstra in de uitzending. "Mensen voelen zich niet gezien. Utrechters voelen zich genegeerd."