Volgens de Dierenbescherming gaan de verschillende dierenambulances in het land anders om met het opruimen van overleden dieren. "Ook is het de vraag of het opruimen van door vogelgriep gevelde dieren een taak voor vrijwilligers is", aldus de Dierenbescherming. Voor de pluimveehouderij zijn strenge regels bij een mogelijk geval van de vogelgriep, in het wild zijn die regels er niet.