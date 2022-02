250 recreanten moeten weg van vakantiepark in Maarn: 'Onze investeringen gaan in rook op'

Voor de huidige recreanten betekent dit dat ze op zoek moeten naar een nieuwe plek voor hun chalet. Yolanda Schmidt komt al sinds 2006 op het park, eerst altijd met een tent. "Toen EuroParcs het ging overnemen in mei 2020, werd me medegedeeld dat ik hier niet meer terecht kon, want de kampeervelden gingen verdwijnen. En toen heb ik erover nagedacht om een chalet aan te schaffen en er bleek ook plek voor te zijn. Niemand zei: mevrouw, denkt u daar maar goed over na, want het gaat allemaal anders worden. Ik voel me wel misleid hierdoor. En ik heb er ook enorm veel geld in zitten. Mijn moeder zit in een rolstoel en komt hier heel vaak, ik heb het chalet speciaal voor haar laten ingraven, zodat alles gelijkvloers is."